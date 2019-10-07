Теракт в рок-пабе "Стена": суд вынес приговор Ковтун

Новости Украины:Обвиняемая в теракте в харьковском рок-пабе приговорена к 11 годам тюрьмы.

Киевский райсуд Харькова в понедельник признал Марину Ковтун виновной во взрыве в рок-пабе "Стена", который произошел в ноябре 2014 года, и приговорил ее к 11 годам лишения свободы.

"Назначить наказание в виде 11 лет с конфискацией всего принадлежащего Ковтун имущества", - говорится в приговоре, оглашенном председательствующим коллегии Виктором Попрасом.

Суд признал Ковтун виновной по ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами), ч. 5 ст. 27 ст. 258 (соучастие в теракте) УК Украины.

Вместе с тем в связи с недоказанностью суд признал Ковтун невиновной в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также во взрывах в шахте возле завода им. Малышева и возле ресторана "Британия" (ч. 2 ст.28, ст.113; ч.5 ст.27; ч.2 ст.258; ч.1 ст.258-3; ч.2 ст.28; ч.1 ст.32; ч.1 ст.263 УК Украины) и оправдал ее по этим статьям.

Суд указал, что срок отбывания наказания считается с момента взятия Ковтун под стражу (16 ноября 2014 года) и до вступления в силу приговора день предварительного заключения учитывается как 2 дня отбывания наказания.

На данный приговор может быть подана апелляция.

Как сообщалось, 9 ноября 2014 года в харьковском рок-пабе "Стена" произошел взрыв, в результате которого, по данным МВД, пострадали 13 человек. По факту происшествия было начато уголовное производство по ч.2 ст.258 (террористический акт, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

17 ноября 2014 года в пресс-центре СБУ проинформировали, что спецслужба успешно завершила спецоперацию по нейтрализации диверсионно-разведывательной группы, которая действовала в Харькове и Харьковской области и причастна к взрыву в харьковском пабе "Стена".

18 февраля 2015 года начальник УСБУ в Харьковской области Александр Пивовар сообщил, что большинство подозреваемых во взрыве в харьковском рок-пабе "Стена" были обменяны в рамках выполнения мирного плана президента, а в СИЗО находится лишь два подозреваемых, в том числе организатор теракта Марина Ковтун. 12 июня 2015 года обвинительный акт в отношении нее был направлен в суд.

Ковтун подозревалась в совершении действий, направленных на изменение границ территории Украины, диверсии, совершении террористического акта, руководстве террористической группой, приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ч.1 ст.110; ч.2 ст.28, ст.113; ч.5 ст.27; ч.2 ст.258; ч.1 ст.258-3; ч.2 ст.28; ч.1 ст.32; ч.1 ст.263 УК Украины).

5 июля 2018 года в связи с увольнением с должности судьи председательствующей Светланы Шмадченко новым председательствующим стал Денис Невядомский.

Коллегия судей в новом составе решила начать новое рассмотрение дела.

В начале 2019 года председательствующий Невядомский ушел в отпуск по уходу за ребенком. Его место занял судья Виктор Попрас. Суд решил продолжить слушать дело, несмотря на изменения в коллегии.