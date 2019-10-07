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День в ООС: минометные обстрелы не утихают

День в ООС: минометные обстрелы не утихают
19:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МОУ

Новости Украины:На Донбассе с начала суток оккупанты 14 раз нарушили режим тишины.

На Донбассе сегодня вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим тишины.

Об этом пресс-центр операции Объединенных сил сообщает в вечерней сводке.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - отмечается в сводке.

Кроме того, нарушая Минские соглашения, противник дважды умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты произвели 4 обстрела позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - 10.

Потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов не было.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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