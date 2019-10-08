Подросток на Сумщине выиграл суд у своих родителей

Новости Украины:В Сумской области, пользуясь правом в Семейном кодексе, несовершеннолетний парень отсудил у родителей алименты в свою пользу.

Тростянецкий районный суд Сумской области удовлетворил иск несовершеннолетнего парня, в котором он просил взыскать с обоих родителей алименты в свою пользу.

Об этом сообщает портал Судебная власть Украины, ссылаясь на пресс-службу суда.

Отмечается, что Семейный кодекс Украины предусматривает право ребенка, достигшего 14 лет, непосредственно обратиться в суд за защитой своего права или интереса.

"Пользуясь таким правом, 14-летний житель г.Тростянец, родители которого развелись и который проживал последние годы постоянно с бабушкой, обратился в Тростянецкий районный суд с иском, в котором просил взыскать с обоих родителей в свою пользу алименты", - говорится в сообщении.

В частности, ребенок просил суд взыскать в свою пользу алименты с матери в минимальном размере, определенном законом (50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста), а также прекратить перечисление алиментов, уже взысканных в 2007 году решением суда над отцом, которые платились матери на содержание ребенка.

"Парень просил суд взыскивать алименты с отца непосредственно в его пользу, поскольку считал, что мать ненадлежащим образом, не в его интересах ими распоряжается", - рассказали в суде.

В пресс-службе добавили, что в период рассмотрения судом дела парень достиг 15 лет, окончил 9 классов школы, поступил в училище в Харькове, где и проживает в настоящее время в общежитии.

"Суд, всесторонне рассмотрев дело, выслушав всех участников дела (ребенка, матери, отца, бабушки), свидетелей, изучив все представленные сторонами доказательства, 1 октября принял решение, которым иск удовлетворил полностью", - отметили в суде.

При решении дела суд руководствовался положениями статьи 179 Семейного кодекса Украины, которая предусматривает, что алименты, полученные на ребенка, являются собственностью ребенка.

Согласно статье, тот из родителей или других законных представителей ребенка, на имя которого выплачиваются алименты, распоряжается алиментами исключительно по целевому назначению в интересах ребенка. Несовершеннолетний ребенок имеет право принимать участие в распоряжении алиментами, полученными на его содержание, а также на самостоятельное получение алиментов и распоряжение ими в соответствии с Гражданским кодексом Украины.

Напомним, с неплательщиков алиментов взыскали более 7,6 млрд гривен задолженности в пользу около миллиона детей.

Ранее сообщалось, в столице из-за неуплаты алиментов у мужчины конфисковали яхту. Из-за больших долгов по выплате алиментов в Минюсте продолжают арестовывать имущество должников.