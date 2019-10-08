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Подросток на Сумщине выиграл суд у своих родителей

Подросток на Сумщине выиграл суд у своих родителей
11:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Сумской области, пользуясь правом в Семейном кодексе, несовершеннолетний парень отсудил у родителей алименты в свою пользу.

Тростянецкий районный суд Сумской области удовлетворил иск несовершеннолетнего парня, в котором он просил взыскать с обоих родителей алименты в свою пользу.

Об этом сообщает портал Судебная власть Украины, ссылаясь на пресс-службу суда.

Отмечается, что Семейный кодекс Украины предусматривает право ребенка, достигшего 14 лет, непосредственно обратиться в суд за защитой своего права или интереса.

"Пользуясь таким правом, 14-летний житель г.Тростянец, родители которого развелись и который проживал последние годы постоянно с бабушкой, обратился в Тростянецкий районный суд с иском, в котором просил взыскать с обоих родителей в свою пользу алименты", - говорится в сообщении.

В частности, ребенок просил суд взыскать в свою пользу алименты с матери в минимальном размере, определенном законом (50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста), а также прекратить перечисление алиментов, уже взысканных в 2007 году решением суда над отцом, которые платились матери на содержание ребенка.

"Парень просил суд взыскивать алименты с отца непосредственно в его пользу, поскольку считал, что мать ненадлежащим образом, не в его интересах ими распоряжается", - рассказали в суде.

В пресс-службе добавили, что в период рассмотрения судом дела парень достиг 15 лет, окончил 9 классов школы, поступил в училище в Харькове, где и проживает в настоящее время в общежитии.

"Суд, всесторонне рассмотрев дело, выслушав всех участников дела (ребенка, матери, отца, бабушки), свидетелей, изучив все представленные сторонами доказательства, 1 октября принял решение, которым иск удовлетворил полностью", - отметили в суде.

При решении дела суд руководствовался положениями статьи 179 Семейного кодекса Украины, которая предусматривает, что алименты, полученные на ребенка, являются собственностью ребенка.

Минюст: Алиментщик и за рубежом не скроется от выплат

Согласно статье, тот из родителей или других законных представителей ребенка, на имя которого выплачиваются алименты, распоряжается алиментами исключительно по целевому назначению в интересах ребенка. Несовершеннолетний ребенок имеет право принимать участие в распоряжении алиментами, полученными на его содержание, а также на самостоятельное получение алиментов и распоряжение ими в соответствии с Гражданским кодексом Украины.

Напомним, с неплательщиков алиментов взыскали более 7,6 млрд гривен задолженности в пользу около миллиона детей.

Ранее сообщалось, в столице из-за неуплаты алиментов у мужчины конфисковали яхту. Из-за больших долгов по выплате алиментов в Минюсте продолжают арестовывать имущество должников.

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Сумская область, Суд, Алименты.
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