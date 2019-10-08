Списки разрешенных на ввоз товаров через КПВВ Донбасса упразднят: чем заменят

Новости Украины:39 "разрешительных" списков на КПВВ Донбасса заменят одним - запрещенных товаров.

Вместо перечня разрешенных товаров для перемещения через КПВВ на оккупированные территории Украины будет утвержден перечень запрещенных.

Об этом в Facebook написала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда по результатам поездки в Луганскую область.

"Пока вынуждены работать в ручном режиме. Привлечь представителя МинВОТа в Коллегию Луганской ГВА - письмо на имя руководителя области. Включить отопление в пункте обогрева на КПВВ - личное обращение министра, руководителю пограничного отряда. Далее проблемы глобального характера. Слава Богу, инфраструктура КПВВ в Станице Луганской существенно изменилась за последние несколько месяцев. Как говорят люди, очереди сократились в разы. Однако действие 39 приказа, которое устанавливает перечень разрешенных продуктов - существенно осложняет жизнь рядовым гражданам. Для этого уже наша команда включилась в работу над 815 Постановлением, которое кардинально изменило идеологию. Отныне будет утвержден перечень запрещенных товаров, а не разрешенных ", - отметила министр.

Также она добавила, что на оккупированных территориях есть много других проблем - "от туалетов на КПВВ к кардинальному реформированию системы медицинского обеспечения, от размещения информационных стендов в точках скопления людей к налаживанию эффективных информационных каналов".

Коляда поблагодарила наших партнеров из гуманитарных миссий, на КПВВ в Станице работают прекрасные врачи в медицинском пункте. Но в то же время отметила, что в случае серьезных последствий, транспортировка в ближайшую больницу в Беловодске (70 км) занимает не менее 1,5-2 часов. "Дорог нет от слова совсем. В распоряжении медиков - лишь разбитый УАЗ. Родильный дом в 85 километрах", - добавила Коляда.

Вместе с тем министр подчеркнула, что главная цель работы с временно оккупированными территориями - реинтеграция населения в украинское правовое и культурное пространство. "Сложная фраза, но процесс - еще более сложный. Мы это понимали всегда. После поездки в Луганскую область мы в этом только убедились", - сказала она.