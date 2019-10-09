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Среда, 09.10.2019
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В Хмельницком планируют обновить троллейбусный парк: уже выделено более 1 млрд гривень

В Хмельницком планируют обновить троллейбусный парк: уже выделено более 1 млрд гривень
16:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В течении пяти лет, в Хмельницком должно появится 131 троллейбус и автобус.

В течение 2019-2023 годов Хмельницкий намерен закупить 131 троллейбус и автобус для нужд города общей стоимостью 916,5 млн грн.

Об этом говорится в Программе развития и совершенствования городского пассажирского транспорта, которую сегодня утвердили депутаты на очередной сессии горсовета.

Согласно документу, планируется приобрести 60 низкопольных троллейбусов и 6 троллейбусов на автономном ходу. Их ориентировочная стоимость составит 490,5 млн грн.

Кроме этого, закупка 65 низкопольных автобусов обойдется в 426 млн грн.

Приобретение транспорта профинансирует городской бюджет.

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Также в программе отмечено, что в Хмельницком действует транспортная сеть из 22 троллейбусных и 45 автобусных маршрутов. Для ее обслуживания ежедневно выходит 72 единицы электротранспорта (из 96 предусмотренных) и 278 автобусов (из 350 предусмотренных).

Напомним, что в мае этого года ГП "АСЗ №1" компании "Богдан Моторс" и КП "Хмельницкэлектротранс" подписали контракт о закупке транспорта на условиях лизинга общей стоимостью почти 100 млн грн. Согласно ему, Хмельницкий получит 10 автобусов "Богдан А70132" и 10 троллейбусов "Богдан Т70117", пять из которых будут иметь до 20 км запаса автономного хода, что позволит соединить участки дороги, на которых отсутствует контактная сеть.

Хмельницкое троллейбусное депо рассчитано на 100 единиц подвижного состава. Средний срок эксплуатации пассажирских троллейбусов составляет 22 года. 91 троллейбус (или 86,7% имеющегося количества подвижного состава) уже отработал установленный срок эксплуатации (10 лет).

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Транспорт, Хмельницкий, Троллейбусы.
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