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ГБР проводит массовые обыски на Львовской таможне

ГБР проводит массовые обыски на Львовской таможне
11:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Таможенников подозревают в схемах незаконного ввоза брендовой одежды на территорию Украины.

Детективы Государственного бюро расследований проводят массовые обыски по местам работы и проживания сотрудников Львовской таможни ГФС.

Об этом в Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

"Именно сейчас проводим санкционированные обыски на Львовской таможне ГФС. А именно - на пункте пропуска, таможенных постах и их отделах таможенного оформления, а также по месту жительства должностных лиц. В целом - 40 обысков", - рассказала она.

По ее словам, причиной обысков является разоблачение правоохранителями незаконной схемы ввоза на территорию Украины из стран ЕС дорогой брендовой одежды по поддельным документам. Ориентировочная стоимость каждой партии составляет не менее 400 тысяч долларов.

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"Проверяем причастность к этой схеме должностных лиц таможни, которые, по предварительной версии следствия, способствовали незаконному перемещению товара через таможенную границу без прохождения соответствующих таможенных процедур", - сообщила чиновник.

Варченко отметила, что одежду ввозили в Украину как секонд-хенд.

"По предварительной информации, схема выглядела так: предприятие-импортер заказывает один товар из стран ЕС - в нашем случае - дорогую брендовую одежду, а когда он доезжает до таможни назначения для прохождения таможенного оформления - превращается в «товар подмены» - в данном случае – секонд-хенд", - пояснила заместитель директора ГБР.

По ее информации, такая одежда попадала на украинский рынок без уплаты соответствующих таможенных платежей. В результате, государство несло убытки в размере не менее 1 млн грн с каждой партии товара. Грузовики, которыми везли товар по фиктивным документам, пересекали границу через пункт пропуска только в смену отдельных должностных лиц таможенного поста.

Варченко сообщила, что кроме обысков на Львовской таможне, они также проводятся по адресам деятельности предприятий-импортеров, месту жительства их руководителей, а также организаторов.

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Уголовное производство зарегистрировано по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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ГБР, ГФС, Львовская таможня, Обыски, Ольга Варченко.
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