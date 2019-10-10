Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области

Новости Украины:Новым прокурором Днепропетровской области станет Роман Токарь.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка 10 октября подписал приказ об увольнении с должности прокурора Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно информации на сайте областной прокуратуры, Днепропетровскую прокуратуру возглавляет Роман Токарь.

В ГПУ напомнили, ранее Рябошапка уволил прокуроров Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской, а также Черниговской областей.

Как сообщалось ранее, Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка во вторник подписал приказ о назначении Виктора Трепака заместителем генерального прокурора.