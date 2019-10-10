Суд продолжает изучать материалы дела против "титушки" Крысина

Новости Украины:Дарницкий райсуд Киева рассматривает дело против Крысина по эпизоду о противодействии Евромайдану и пытках.

Дарницкий райсуд Киева сегодня продолжил исследовать материалы дела против "титушки" Юрия Крысина, который обвиняется в пытках и препятствовании мирным собраниям граждан. Об этом сообщила прокурор Юлия Малашич.

"Сегодня в суде исследовали материалы дела. Закончили исследовать 7-й том из 13-ти. Из защитников Крысина была адвокат Татьяна Гнатюк", - сказала Малашич.

Она добавила, что следующее заседание суда по этому делу назначено на 10.00 21 октября.

Предыдущее заседание суда не состоялось из-за неявки всех четырех адвокатов Крысина.

Дарницкий райсуд Киева рассматривает дело против Крысина по эпизоду о противодействии Евромайдану и пытках.

По данным следователей, в январе 2014 года возле станции метро "Петровка" "титушки" похитили Владислава Иваненко, вывезли в лесополосу в свой палаточный лагерь возле станции метро "Бориспольская" и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию. Крысину инкриминируется привлечение лиц к охране лагеря "титушек" и дача указаний о совершении противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко.

В этом деле фигурировал другой обвиняемый – Сергей Чемес. В сентябре 2018 года Дарницкий райсуд Киева утвердил соглашение о признании Чемесом вины и назначил ему наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы.

В другом деле - об убийстве журналиста Вячеслава Веремия - Крысин отбывает наказание в виде 5 лет лишения свободы.