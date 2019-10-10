Скачать
Четверг, 10.10.2019
Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)
Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)
Программа МВФ на $5-6 млрд: делегация Украины едет в США
Программа МВФ на $5-6 млрд: делегация Украины едет в США
Сборная Украины U-19 не смогла обыграть сверстников из Греции
Сборная Украины U-19 не смогла обыграть сверстников из Греции
Click to call: Google тестирует новую функцию для браузера Chrome
Click to call: Google тестирует новую функцию для браузера Chrome

Суд продолжает изучать материалы дела против "титушки" Крысина

Суд продолжает изучать материалы дела против "титушки" Крысина
16:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Дарницкий райсуд Киева рассматривает дело против Крысина по эпизоду о противодействии Евромайдану и пытках.

Дарницкий райсуд Киева сегодня продолжил исследовать материалы дела против "титушки" Юрия Крысина, который обвиняется в пытках и препятствовании мирным собраниям граждан. Об этом сообщила прокурор Юлия Малашич.

"Сегодня в суде исследовали материалы дела. Закончили исследовать 7-й том из 13-ти. Из защитников Крысина была адвокат Татьяна Гнатюк", - сказала Малашич.

Она добавила, что следующее заседание суда по этому делу назначено на 10.00 21 октября.

Предыдущее заседание суда не состоялось из-за неявки всех четырех адвокатов Крысина.

Крымский суд изберет меру пресечения украинскому активисту Приходько

Дарницкий райсуд Киева рассматривает дело против Крысина по эпизоду о противодействии Евромайдану и пытках.

По данным следователей, в январе 2014 года возле станции метро "Петровка" "титушки" похитили Владислава Иваненко, вывезли в лесополосу в свой палаточный лагерь возле станции метро "Бориспольская" и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию. Крысину инкриминируется привлечение лиц к охране лагеря "титушек" и дача указаний о совершении противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко.

В этом деле фигурировал другой обвиняемый – Сергей Чемес. В сентябре 2018 года Дарницкий райсуд Киева утвердил соглашение о признании Чемесом вины и назначил ему наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы.

В другом деле - об убийстве журналиста Вячеслава Веремия - Крысин отбывает наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Суд, Майдан, Юрий Крысин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 10 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Оригинальные поздравления с Днем рождения на 10 октября
03 Гиперзвуковое оружие Украины?: чем удивило "Южное" на выставке "Оружие и безопасность - 2019" (Видео)
04 Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)
05 Названа главная причина лишнего веса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский: Мы не обслуживающий персонал политики США
Зеленский: Мы не обслуживающий персонал политики США
Зеленскому не предлагали обменять Крым на мир на Донбассе
Зеленскому не предлагали обменять Крым на мир на Донбассе
Эрдоган жестко ответил ЕС на критику военной операции в Сирии
Эрдоган жестко ответил ЕС на критику военной операции в Сирии
Названы претенденты на получение Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы
Названы претенденты на получение Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь