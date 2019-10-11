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Утренняя сводка ООС за 11 октября

Утренняя сводка ООС за 11 октября
08:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В пресс-центр штаба операции Объединенных сил опубликовали утреннюю сводку за 11 октября.

За минувшие сутки боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"10 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 20 обстрелов. В частности, девять раз неподалеку Водяного - из миномета калибра 120 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия, вблизи Авдеевки - из миномета калибра 120 мм, четыре раза вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды вблизи Павлополя и неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия, вблизи Новоселовки Второй - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов неподалеку Крымского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Хутора Свободного - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Луганского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Шумов - из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия, неподалеку Катериновки - из стрелкового оружия.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - добавили в штабе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы неподалеку Талаковки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия.

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Донбасс, ВСУ, Операция Объединенных сил, ООС.
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