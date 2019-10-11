Неожиданная находка в колодце: спасатели изъяли снаряды времен Второй мировой войны

Новости Украины:В поселке в Одесской области в колодце обнаружили 8 снарядов времен Второй мировой войны.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, сообщение, что в пгт Захаровка на ул. Центральной в колодце обнаружено скопление предметов, похожих на артиллерийские снаряды, поступило в службу спасения "101" 8 октября в 12:15.

"Спасатели провели идентификацию находок и установили, что это взрывоопасные предметы разного калибра времен Второй мировой войны. Определенным порядком было организовано оповещение жителей и охрану опасного участка местности", - сообщают спасатели.

10 октября специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области провели безопасное извлечение, транспортировку к месту подрыва и уничтожение обнаруженных в колодце 8 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

К проведению пиротехнических работ привлекались 2 единицы специальной техники, а также 5 человек личного состава.