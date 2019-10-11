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ВС Словакии посетили линию разграничения на Донбассе

ВС Словакии посетили линию разграничения на Донбассе
19:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:На Донбассе побывали представители ВС Словакии, в частности, они посетили КПВВ "Майорское".

Делегация Вооруженных сил Словакии во главе с начальником Генерального штаба генералом Даниэлем Змеко посетила с официальным визитом район проведения операции объединенных сил (ООС).

Как сообщается в пятницу на странице ООС в Фейсбуке, командующий объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко ознакомил словацких коллег с обстановкой в районе проведения операции, указав на постоянное нарушение режима прекращения огня со стороны противника, более подробно он охарактеризовал обстановку на самых сложных участках линии столкновения.

Иностранная делегация посетила территорию неподалеку передовых позиций одного из батальонов Вооруженных сил Украины.

КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу

Кроме того, представители ВС Словакии ознакомились с особенностями пересечения линии разграничения, посетив КПВВ "Майорское".

Сегодня в 12.00 от подразделений ГСЧС поступила информация о том, что неактивная автозаправочная станция неподалёку от КПВВ "Станица Луганская" заминирована. В этой связи КПВВ было временно закрыто и эвакуированы люди.

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Словакия, Донбасс, КПВВ "Майорское", ООС.
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