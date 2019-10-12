Одесский суд отпустил из СИЗО группу подозреваемых во взрывах на железной дороге

Новости Украины:Суд принял отпустил из СИЗО группу подозреваемых в организации ряда взрывов на железной дороге в 2014-2015 годах.

По данным Вадима Лабаса, 11 октября из СИЗО отпустили под домашний арест с ношением браслетов группу террористов, которые организовали несколько десятков взрывов в 2014-2015 гг.

Он отмечает, что эта же группа принимала активное участие в попытке захвата Одесской ОГА 3 марта 2014 года и попытке захвата Одессы 2 мая 2014 года.

"Арестовали ее перед, снова-таки, попыткой подрыва Варваровского моста в Николаеве. Хочется быть оптимистом, и думать, что их готовят на обмен. И если верить в эту версию, то обмен будет масштабным. Все они имеют гражданство Украины. Все они находились где-то в конце русского списка на обмен", - написал Лабас.

По его мнению, России данная группа фигурантов неинтересна, "за них ходатайствовали сепаратисты, успевшие уехать в Россию после Революции достоинства".

«Если же ничего подобного (обмена – ред) не произойдет в течение 2-3 недель, то Одессе следует готовиться к очень тяжелой зиме. И, с такими подходами, удержать город будет практически нереально», - считает общественник.

Вчера Киевский райсуд Одессы изменил меры пресечения шести фигурантам, которым вменяют диверсионно-террористическую деятельность в интересах РФ. Теракты и диверсии совершались на территории Одесской и Николаевской областей. Cогласно решению суда, обвиняемых отпустили из СИЗО под домашние аресты.

Задержаны подозреваемые были в 2015 году. Во время следственных действий у фигурантов изъяли большое количество оружия и боеприпасов. Тогда СБУ сообщила о задержании порядка 10 подозреваемых.

Напомним, в Одессе в 2014-2015 годах были совершены несколько терактов и диверсий, в том числе на железной дороге. В частности, в декабре 2015 года в районе станции "Застава-1" взорвали железнодорожный путь во время прохождения поезда.

Также заложили взрывчатку и произошел взрыв на 1310-м км перегона ст. Одесса-Пересыпь - ст. Одесса - Застава-2.

Кроме того, злоумышленники привели в действие взрывное устройство у здания управления СБУ в Одесской области, что привело к повреждению здания и расположенных вблизи более 20 жилых домов, а также магазинов, офисов и пр.

Был еще ряд взрывов, которые квалифицировали как теракты.

Ответственность за происходящее взяло на себя некое "Одесское подполье".