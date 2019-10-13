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На Буковине полиция разоблачила интернет-магазины по продаже наркотиков (Фото)

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На Буковине полиция разоблачила интернет-магазины по продаже наркотиков (Фото)
10:38 Сегодня Телеграф Фото:police.dn.ua

Новости Украины:Правонарушитель изготавливал амфетамин в специально оборудованной минилаборатории.

На Буковине правоохранители обнаружили две мининарколаборатории. Одна лаборатория выращивала психотропные грибы, другая изготовляла амфетамин.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Черновицкой области.

Полицейские изъяли наркотиков который по меркам черного рынка оцениваются почти в 750 00 гривен.

Злоумышленники продавали свой товар через Интернет. Они создали в одном из популярных интернет-мессенджеров чат, продавали наркотические средства методом "закладок". Деньги за противозаконную торговлю наркотиками покупатели перечисляли на электронные кошельки.

Наркодилерами оказались двое черновчан, одному из них было 27 лет.

На Луганщине задержали женщин, которые наладили сбыт наркотиков в интернете

Напомним, в Кривом Роге полиция пресекла деятельность преступной группы, которая занималась изготовлением и сбытом опия.

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Наркотики, Буковина, Злоумышленники, Нацполиция.
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