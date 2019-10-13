На Буковине полиция разоблачила интернет-магазины по продаже наркотиков (Фото)

Новости Украины:Правонарушитель изготавливал амфетамин в специально оборудованной минилаборатории.

На Буковине правоохранители обнаружили две мининарколаборатории. Одна лаборатория выращивала психотропные грибы, другая изготовляла амфетамин.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Черновицкой области.

Полицейские изъяли наркотиков который по меркам черного рынка оцениваются почти в 750 00 гривен.

Злоумышленники продавали свой товар через Интернет. Они создали в одном из популярных интернет-мессенджеров чат, продавали наркотические средства методом "закладок". Деньги за противозаконную торговлю наркотиками покупатели перечисляли на электронные кошельки.

Наркодилерами оказались двое черновчан, одному из них было 27 лет.

Напомним, в Кривом Роге полиция пресекла деятельность преступной группы, которая занималась изготовлением и сбытом опия.