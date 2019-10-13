В Одессе женщина попала под поезд и скончалась на месте

Новости Украины:Полиция выясняет личность потерпевшей и обстоятельства ее гибели.

В Одессе правоохранители выясняют обстоятельства гибели женщины, попавшей под поезд.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня гражданка попала под поезд вблизи станции "Переезд Конный".

От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

Предварительно установлено, что, когда поезд приближался, она пересекала железнодорожные пути.

Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа Хаджибеевского отделения полиции.

Правоохранители устанавливают личность потерпевшей и обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки происшествию будет дана соответствующая правовая квалификация.