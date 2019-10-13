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Воскресенье, 13.10.2019

Белорус пытался провести контрабанду через границу и лишился авто (Видео)

В пункте пропуска "Доманово" белорус пытался скрыто провезти сигареты. Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Чтобы достичь результата, человек оборудовал в своем автомобиле тайники и надеялся "проскочить" через государственную границу без осмотра. Но пограничники учли имеющиеся риски и провели тщательную проверку автомобиля, в результате которой в специально оборудованных тайниках, за задним сиденьем и в заднем бампере, обнаружили около 2 тысяч пачек сигарет. Табачные изделия вместе с транспортным средством изъято сотрудниками таможни. Общая сумма оценки составила более 63 000 гривен. В отношении гражданина составлены документы о запрете въезда на территорию Украины сроком на три года.
Фото: dpsu.gov.ua
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