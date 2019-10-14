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Убийство в Киеве: Мосийчук сделал резонансное заявление

Убийство в Киеве: Мосийчук сделал резонансное заявление
08:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:По словам экс-нардепа, к расстрелу мужчины в Киеве причастны агенты РФ

Бывший народный депутат 8-го созыва из фракции "Радикально партии" Игорь Мосийчук назвал имя расстрелянного в Киеве в воскресенье вечером мужчины, и заявил, что к его убийству причастны российские спецслужбы.

"Несколько часов назад почти в центре Киева московскими агентами из огнестрельного оружия убит Арслан Гусейнов, который принадлежал к движению кавказского антикремлевского сопротивления", – написал Мосийчук на своей странице в Фейсбук.

Как сообщалось, накануне вечером на ул.Дегтяревской в Киеве неизвестные застрелили 33-летнего мужчину, после чего скрылись на автомобиле. Правоохранителями проводится спецоперация по задержанию группы подозреваемых.

Убийство в столице: стали известны детали

В результате огнестрельного ранения мужчина умер в больнице, через час после происшествия.

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Все по теме:

Киев, Россия, РФ, Игорь Мосийчук, Нацполиция, Арслан Гусейнов.
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