Дочь Бекирова стала советником Денисовой

Новости Украины:Бекирова будет заниматься соблюдением прав крымскотатарского народа.

Новым советником Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека назначена Элеонора Бекирова.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

"Приветствую в своей команде Элеонору Бекирову - советника Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", - написала она.

Денисова также уточнила, что Бекирова будет заниматься соблюдением прав крымскотатарского народа.

Элеонора Бекирова - дочь бывшего политзаключенного Кремля Эдема Бекирова.

Как сообщалось ранее, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" во временно оккупированном Крыму отказал незаконно осужденному крымскому татарину Диляверу Гафарову в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил в силе приговор первой инстанции.