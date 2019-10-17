Дочь Бекирова стала советником Денисовой

Новым советником Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека назначена Элеонора Бекирова.
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.
"Приветствую в своей команде Элеонору Бекирову - советника Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", - написала она.
Денисова также уточнила, что Бекирова будет заниматься соблюдением прав крымскотатарского народа.
Элеонора Бекирова - дочь бывшего политзаключенного Кремля Эдема Бекирова.
Как сообщалось ранее, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" во временно оккупированном Крыму отказал незаконно осужденному крымскому татарину Диляверу Гафарову в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил в силе приговор первой инстанции.