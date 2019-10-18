Убийство в Днипре: водителя застрелили в его машине (Фото)

Новости Украины:В Днипре неизвестный обстрелял автомобиль, вследствие чего погиб водитель.

В четверг в городе Днипро был обстрелян автомобиль Mercedes, погиб водитель.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"17 октября около 18:00 на ул. Набережная Заводская г. Днипра неизвестный обстрелял автомобиль Mercedes, за рулем которого находился мужчина 1992 года рождения. От полученного огнестрельного ранения он погиб на месте". - говорится в сообщении.

Для установления всех обстоятельств преступления на месте работают начальник ГУНП в Днепропетровской области Владимир Огурченко, руководители структурных и территориальных подразделений, а также следственно-оперативная группа полиции.

"По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). На причастность к совершению умышленного убийства в г. Днепре полиция проверяет 4-х человек. Все они доставлены в отделение полиции. С ними проводятся первоочередные следственные действия", - проинформировали в полиции.