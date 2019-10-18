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Ситуация в ООС: оккупанты впервые за долгое время применили тяжелую артиллерию

Ситуация в ООС: оккупанты впервые за долгое время применили тяжелую артиллерию
14:26 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Также обстреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм участок разведения №2 Золотое-4.

Вчера, 17 октября, оккупанты за долгое время использовали тяжелую артиллерию, также украинские позиции атаковали с помощью запрещенными минскими договоренностями минометов .

Об этом сообщила пресс-служба ООС на своей страничке в Facebook.

Атаковал противник местность возле пунктов Новозвановка, Новолуганское, Лебединский, Гладосово, Водяное и Авдеевка из запрещенной артиллерии 122 мм (16 снарядов),минометов калибра 120 мм (13 мин) и калибра 82 мм (38 мин ).

Также в сообщении говорится о двух коварных обстрелах на участке разведения №2 Золотое-4 из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм (8 мин) и 82 мм (5 мин) минометов калибра 120 мм (8 мин) и 82 мм (5 мин).

Как отмечается в сообщении, такое циничное поведения показывает интерес оккупантов в дальнейшем обострении конфликта.

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Напомним, незаконные вооруженные формирования 29 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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Россия, РФ, Донбасс, Обстрелы, Оккупанты, ООС.
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