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Еще в шести ОТГ состоятся местные выборы

Еще в шести ОТГ состоятся местные выборы
19:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:ЦИК назначила на 29 декабря первые местные выборы еще в шести объединенных территориальных громадах.

Центральная избирательная комиссия назначила первые местные выборы еще в шести объединенных территориальных громадах.

Как сообщает Отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК, рассмотрев обращение четырех облгосадминистраций, Комиссия назначила на воскресенье, 29 декабря, первые выборы в шести ОТГ (двух городских, одной поселковой и трех сельских ОТГ).

В частности, в Днепропетровской области такие выборы пройдут в Червоненской сельской ОТГ, Черкасской поселковой ОТГ, Подгороднянской городской ОТГ, во Львовской области - в Нежуховской сельской ОТГ, в Сумской области - в Путивльской городской ОТГ, в Черновицкой области - в Кадубовецкой сельской ОТГ.

ЦИК объявила начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов с 9 ноября.

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Кроме того, Центризбирком назначил на 29 декабря дополнительные местные выборы депутатов Карповского сельского совета Широковского района, Божедаровского поселкового совета Криничанского района и Софиевского поселкового совета Софиевского района Днепропетровской области и объявил о начале избирательного процесса указанных дополнительных выборов с 9 ноября.

ЦИК присоединилась к процессу улучшения Избирательного кодекса

Ранее Центральная избирательная комиссия назначила первые местные выборы в 86 объединенных территориальных громадах.

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ЦИК, Центризбирком, Местные выборы, ОТГ.
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