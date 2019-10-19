Житель Волновахского района накопил 20 кг марихуаны

Новости Украины:Полиция изъяла у жителя Донецкой области 20 кг марихуаны стоимостью более 1 млн грн.

Сотрудники Управления стратегических расследований полиции Донецкой области изъяли у жителя Волновахского района наркотики общей стоимостью более 1 млн грн, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Полицейские получили оперативную информацию о том, что житель с.Орловское Волновахского района хранит дома наркотические средства. Во время обыска во дворе дома 40-летнего мужчины было обнаружено 84 запечатанных полиэтиленовых пакета с марихуаной", - сказано в сообщении.

Так, общий вес готового к употреблению канабиса - 21 кг, стоимость наркотика по ценам "черного рынка" составляет более 1 млн грн.

Кроме того, в хозяйственной постройке сотрудники полиции изъяли 50 высушенных кустов конопли. Обнаруженное вещество и наркосодержащие растения направлены на экспертизу.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.309 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление и хранение наркотических средств в особо крупных размерах).

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Ранее сообщалось, полиция Луганщины изъяла 150 кг наркотических веществ.