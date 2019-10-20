Скачать
Воскресенье, 20.10.2019
Первые 50 дней: в Минобразовании тоже поделились достижениями
Первые 50 дней: в Минобразовании тоже поделились достижениями
Эрдоган на следующей неделе обсудит с Путиным Сирию
Эрдоган на следующей неделе обсудит с Путиным Сирию
Заря добыла волевую победу над Десной в 11-м туре УПЛ (Видео)
Заря добыла волевую победу над Десной в 11-м туре УПЛ (Видео)
Первая рок-группа роботов дает гастроли в Украине
Первая рок-группа роботов дает гастроли в Украине

В Одессе неизвестный "заминировал" железнодорожный мост

В Одессе неизвестный "заминировал" железнодорожный мост
01:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: zn.ua

Новости Украины:В Одессе полиция проверяла сообщение о "минировании" железнодорожного моста.

В субботу, 19 октября, неизвестные позвонили в полицию Одессы и сообщили о заминировании железнодорожного моста Корнюшина.

Сообщение о минировании моста по адресу улица Степная 6-А поступило на линию 102 в 18:15, сообщили в пресс-службе полиции.

К мосту выехали взрывотехники и полицейские, которые проверяют объект и прилегающую территорию.

Полицейские устанавливают личность анонима, который предоставил сообщение, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напоминаем, сообщение о минировании 61 медицинского учреждения, 39 торговых центров, 10 гостиниц, 45 школ и 186 детских садов в Харькове, поступившее на электронную почту полиции, оказалось ложным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Полиция, Мост, Минирование.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Осадчая и Горбунов показали, как нужно проводить выходные (Фото)
02 Вызов скорой помощи: что нужно знать
03 В NASA зафиксировали приближение астероида к Земле
04 Кулеба: Санкции против РФ могут быть сняты в любой момент
05 Первые 50 дней: в Минобразовании тоже поделились достижениями
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Египте обнаружено 30 саркофагов с мумиями (Фото)
В Египте обнаружено 30 саркофагов с мумиями (Фото)
&quot;Дело Хизб ут-Тахрир&quot;: фигурантов могут поместить в психбольницу
"Дело Хизб ут-Тахрир": фигурантов поместят в психбольницу
&quot;Кернел&quot; разместил евробонды на $300 млн со ставкой купона 6,5%
"Кернел" разместил евробонды на $300 млн со ставкой купона 6,5%
Осадчая и Горбунов показали, как нужно проводить выходные (Фото)
Осадчая и Горбунов показали, как нужно проводить выходные (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь