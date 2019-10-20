В Одессе неизвестный "заминировал" железнодорожный мост

В субботу, 19 октября, неизвестные позвонили в полицию Одессы и сообщили о заминировании железнодорожного моста Корнюшина.
Сообщение о минировании моста по адресу улица Степная 6-А поступило на линию 102 в 18:15, сообщили в пресс-службе полиции.
К мосту выехали взрывотехники и полицейские, которые проверяют объект и прилегающую территорию.
Полицейские устанавливают личность анонима, который предоставил сообщение, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напоминаем, сообщение о минировании 61 медицинского учреждения, 39 торговых центров, 10 гостиниц, 45 школ и 186 детских садов в Харькове, поступившее на электронную почту полиции, оказалось ложным.