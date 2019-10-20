Движение в районе Шулявского моста ограничили на сутки

Новости Украины:В КГГА предоставили схему возможного объезда перекрытого участка.

Движение на проспекте Победы в Киеве ограничили ориентировочно до утра 21 октября. Об этом сообщили в Киевской горгосадминистрацияи.

Движение транспорта ограничено с 7:00 20 октября в связи со строительством Шулявского моста. В КГГА предоставили схему возможного объезда перекрытого участка.

Как сообщалось ранее, в КГГА прогнозировали, что первый этап строительства новой конструкции Шулявского моста будет завершен до конца текущего года.

Кроме этого, мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что стоимость строительства Шулявского моста выросла до 1,05 миллиарда гривен из-за дополнительных работ на прилегающих территориях.

Так же Telegraf писал, что киевский голова Виталий Кличко снял снос скандальной надстройки на Майдане Незалежности и обратился к киевлянам с призывом соблюдать законы и с уважением относиться к своему городу.