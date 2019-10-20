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Полиция "накрыла" межрегиональный канал наркотиков

Полиция "накрыла" межрегиональный канал наркотиков
12:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины:Черновицкие полицейские перекрыли межрегиональный канал поставки наркотиков.

Черновицкие полицейские перекрыли межрегиональный канал поставки наркотиков.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

Во время досудебного расследования в уголовном производстве, открытом по факту деятельности интернет-магазина по сбыту наркотиков, правоохранители установили межрегиональный канал поставки наркотиков в разные области Украины.

Полицейские выяснили, что организатором указанного канала является 26-летний уроженец Запорожья, проживающий в Черновцах. В арендованном помещении он расфасовывал наркотические средства и психотропные вещества, которые сбывал на территории всей Украины.

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Вечером 17 октября при содействии спецназовцев "КОРД" злоумышленник был задержан. В момент задержания правонарушитель занимался фасовкой очередной партии наркотиков для отправки.

У злоумышленника полицейские изъяли 5 тысяч таблеток "ecstasy", 3 кг каннабиса, расфасованного в зип-пакеты; 500 граммов прекурсора эфедрин; 200 граммов психотропного вещества МДМА; 150 граммов амфетамина, а также электронные весы, упаковочный материал, компьютерную технику и банковские карты.

Кроме того, сотрудники полиции изъяли из почтовых отделений отправления, которые злоумышленник планировал направить своим "клиентам". В посылках полицейские обнаружили и изъяли 6,7 кг амфетамина и 1,7 килограмма каннабиса.

В пресс-службе подчеркнули, что полицейские помешали попаданию к наркозависимым гражданам более 35 тысяч доз наркотиков.

Стоимость изъятого по ценам «черного» рынка составляет примерно 7 миллионов гривен.

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Следователи объявили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 миллионов гривен. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Наркотики, Полиция, Черновицкая область, КОРД.
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