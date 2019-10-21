Скачать
Понедельник, 21.10.2019
Зеленский пообещал инвесторам то, чего еще никогда не было в Украине
Зеленский пообещал инвесторам то, чего еще никогда не было в Украине
Признание Голодомора геноцидом: МИД Германии выступает против
Признание Голодомора геноцидом: МИД ФРГ выступает против
Шахтер - Динамо З: слова Каштру перед матчем ЛЧ
Шахтер - Динамо З: слова Каштру перед матчем ЛЧ
Увеличится на 50%: мощность возобновляемых источников энергии вырастет в течении 5 лет
Мощность возобновляемых источников энергии вырастет в течении 5 лет

Ядовитые вещества в "Борисполе": аэропорт возобновил работу

Ядовитые вещества в "Борисполе": аэропорт возобновил работу
22:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Аэропорт "Борисполь" возобновил обслуживание, которое приостанавливали из-за угрозы отравления

Международный аэропорт "Борисполь" возобновил обслуживание, которое приостанавливали из-за угрозы отравления.

Об этом сообщается на сайте аэропорта.

"Деятельность аэропорта возобновлена. Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам выводов специалистов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые работали в аэропорту, качество воздуха соответствует допустимым нормам.

Экс-министр аграрной политики погиб во время крушения вертолета

Как сообщалось, ранее в аэропорту "Борисполь" заявили о приостановлении обслуживания в терминалах из-за угрозы отравления. "В связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности аммиакосодержащими веществами по предварительным оценкам произошло высвобождение летучих вредных веществ", - отмечалось в сообщении. В аэропорту работали сотрудники ГСЧС, до получения их выводов обслуживание было приостановлено.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Аэропорт, Борисполь, ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: красивый деловой дизайн на осень (Фото)
02 В ГПУ нашли "определенные связи" в делах Гладковского и Пашинского
03 В США создали универсальный электродвигатель
04 Дело Гладковского: в "Богдане" обратились к послам G7
05 Рецепт дня: вкуснейшая шаурма в домашних условиях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (14.10 - 20.10.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Первые 50 дней работы: чего добился Минздрав
Первые 50 дней работы: чего добился Минздрав
Гонтарева: ПриватБанк был пустой пирамидой, хуже &quot;МММ&quot;
Гонтарева: ПриватБанк был пустой пирамидой, хуже "МММ"
Источники растительного белка, которые можно найти на любой кухне
Источники растительного белка, которые можно найти на любой кухне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь