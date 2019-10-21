Ядовитые вещества в "Борисполе": аэропорт возобновил работу

Новости Украины:Аэропорт "Борисполь" возобновил обслуживание, которое приостанавливали из-за угрозы отравления

Международный аэропорт "Борисполь" возобновил обслуживание, которое приостанавливали из-за угрозы отравления.

Об этом сообщается на сайте аэропорта.

"Деятельность аэропорта возобновлена. Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам выводов специалистов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые работали в аэропорту, качество воздуха соответствует допустимым нормам.

Как сообщалось, ранее в аэропорту "Борисполь" заявили о приостановлении обслуживания в терминалах из-за угрозы отравления. "В связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности аммиакосодержащими веществами по предварительным оценкам произошло высвобождение летучих вредных веществ", - отмечалось в сообщении. В аэропорту работали сотрудники ГСЧС, до получения их выводов обслуживание было приостановлено.