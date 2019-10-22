"Это привычный режим загрязнения": синоптики - о тумане в Украине

Новости Украины:В Украине привычная для осени концентрация загрязняющих веществ в воздухе.

Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида констатирует, что в Украине наблюдается привычная для осени концентрация загрязняющих веществ в воздухе, ничего аномального не происходит.

"Та обеспокоенность, которая распространялась среди общественных организаций, распространялась средствами массовой информации, на наш взгляд, не имеет существенных оснований", - сказал он на брифинге относительно ситуации с состоянием загрязнения атмосферного воздуха в Украине во вторник в Киеве.

Директор Укргидрометцентра подчеркнул, что концентрация оксида углерода составляла от 0,1 до 1,4, что находится в границах максимально допустимой концентрации (5 микрограмм на метр кубичный).

Кульбида отметил, что только в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Львове и Одессе было превышение предельно допустимой концентрации (ПДК), но этот показатель является характерным для осеннего периода, "это привычный режим загрязнения".

"Таким образом, можно сделать вывод, что ничего необычного с точки зрения атмосферного воздуха в Украине не случилось. Это привычные концентрации загрязняющих веществ, которые очень часто повторяются", - добавил он.

Среди прочего директор Укргидрометцентра отметил, что обильные туманы в последнее время, а также некоторое накопление вредных веществ, является следствием погодных условий, которые наблюдаются в октябре: сухая погода без осадков, отсутствие ветров, отсутствие перемещения приземистого слоя воздуха с верхними шарами атмосферы.

В свою очередь, директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук заявил, что в Киевской области ситуация с пожарами на торфяниках не является проблемной.

"Таким образом, можно сделать вывод, что связывать загрязнение атмосферного воздуха с пожарами на торфяниках в Киевской области безосновательно", - констатировал он.

Как сообщалось, в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского опровергли информацию о высоком уровне загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода над Украиной.