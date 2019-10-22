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"Букетно-черепной период": мужчина в Николаеве принес любимой человеческие останки

"Букетно-черепной период": мужчина в Николаеве принес любимой человеческие останки
17:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Николаеве полиция задержала мужчину, который разбрасывал по городу человеческие черепа.

В Николаеве полиция разыскала и задержала молодого человека, который разбрасывал по городу человеческие черепа.

По сообщению отдела коммуникации полиции Николаевской области, сегодня ночью в полицию Заводского района обратилась женщина, которая сообщила, что на пороге у двери своей квартиры она нашла человеческий череп с запиской личного характера.

Судя по ее содержанию, заявительница поняла, что такой "подарок" ей оставил знакомый, с которым у нее раньше были отношения.

Напомним, вчера, 21 октября, в Николаеве в урне для мусора возле остановки общественного транспорта на перекрестке ул. Садовой и пр. Центрального прохожие также нашли череп. По предварительным заключением экспертов, череп давний и действительно принадлежал человеку.

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Оперативники Заводского отдела полиции разыскали 27-летнего мужчину возле церкви по ул. Садовой.

"Мужчина признался, что принес череп любимой, а тот, который нашли в урне, также дело его рук. Затем он показал, где взял черепа. Оказалось, что мужчина извлек их из старинного склепа на кладбище по ул. Степной. Там он и устроил себе место для ночлега и временно жил прямо в склепе. Когда прибыли сотрудники полиции, то увидели еще шесть черепов, которые гражданин разложил возле места захоронения", - отметили в полиции.

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Действия мужчины квалифицируются по признакам ч. 1 ст. 297 УК (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. Продолжается следствие.

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Николаев, Череп, Склеп, Нацполиция.
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