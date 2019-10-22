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Психоневрологический интернат на Хмельнитчине сдавал пациентов в трудовое рабство

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Психоневрологический интернат на Хмельнитчине сдавал пациентов в трудовое рабство
18:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:В Хмельницкой области полиция расследует трудовую эксплуатацию пациентов психоневрологического интерната.

Полиция Хмельницкой области сообщила о подозрении заведующей хозяйством психоневрологического интерната, которая в сговоре с местным предпринимателем занималась трудовой эксплуатацией пациентов.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в течение 2019 года заведующая хозяйством одного из психоневрологических интернатов области регулярно предоставляла местному предпринимателю, который является ее сыном, пациентов учреждения в количестве 5-10 человек для принудительного безвозмездного выполнения хозяйственных работ", - сообщает полиция Хмельницкой области на своей странице в Фейсбуке.

Так, во время одного из обысков на территории предприятия работники полиции зафиксировали факт пребывания там 5 пациентов интерната, которые занимались пересеиванием зерна.

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Полиция под процессуальным руководством прокуратуры проводит расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.149 (торговля людьми) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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"Сейчас досудебное расследование продолжается. Заведующей и ее сыну полицейские уже объявили о подозрении. Также следователи проверяют других должностных лиц интерната относительно причастности к преступлению", - сказано в сообщении.

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Хмельницкая область, Нацполиция, Трудовое рабство.
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