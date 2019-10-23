Скачать
Среда, 23.10.2019
Зеленский со Штайнмайером ждут скорейшего проведения "нормандской встречи"
Зеленский со Штайнмайером ждут скорейшего проведения "нормандской встречи"
В Страсбурге говорили о военной угрозе Nord Stream 2
В Страсбурге говорили о военной угрозе Nord Stream 2
Шахтер - Динамо Загреб: голы и обзор матча в Харькове (Видео)
Шахтер - Динамо Загреб: голы и обзор матча в Харькове (Видео)
Приметы и обряды на 23 октября - Евлампий-зимоуказатель
Приметы и обряды на 23 октября - Евлампий-зимоуказатель

Крымский суд не разрешает фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир" встретится с матерью

Крымский суд не разрешает фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир" встретится с матерью
09:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Защита Эскендера Абдулганиева намерена обратиться в ЕСПЧ с жалобой на систематический отказ в свидании.

Защита намерена подать жалобу в ЕСПЧ на систематический отказ крымского "суда" в свидании фигуранта красногвардейского группы "дела Хизб ут-Тахрир" Эскендера Абдулганиева с матерью.

Об этом сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов в видео, опубликованном "Крымской солидарностью".

"Суд отказал признать незаконными действия следователя ФСБ Махнева, которые проявились в систематическом отказе в свидании (Эмине Абдулганиевой - ред.) с ее сыном Эскендером Абдулганиевым, который является фигурантом так называемого уголовного дела красногвардейской группы Хизб ут-Тахрир", - сказал Шейхмамбетов.

По его словам, у следствия не было оснований для отказа в свидании матери с ее единственным сыном, которого она не видела больше восьми месяцев.

Украинский консул посетил политзаключенного Коломийца в тюрьме РФ

"Это усугубляется тем, что судебные заседания в отношении так называемого терроризма в Крыму проходят, как правило, в закрытом режиме, то есть, даже в судебном заседании нет возможности матери увидеть своего сына. Тем более, следствие по этому делу уже завершено, и Эмине Абдулганиева в нем никоим образом не фигурирует, поэтому оснований для отказа в свидании у следователя не было", - отметил адвокат.

Он заявил, что в ближайшее время по данному факту будет подана жалоба в Европейский суд по правам человека.

"Такие факты являются свидетельством одного из элементов давления на фигурантов дел в отношении так называемого терроризма. Таким образом, и система правосудия, и следствие оказывают давление на этих людей за то, что они не признают вины, не оговаривают себя или других фигурантов дела. Нами в дальнейшем будет составлена жалоба в ЕСПЧ и в ближайшее время она будет направлено", - заявил Шейхмамбетов.

Представитель США в ОБСЕ: Оккупация Крыма - это нарушение Хельсинкского Заключительного акта

Эскендер Абдулганиев, Арсен Абхаиров и Рустем Эмирусеинов были задержаны в феврале 2019 года в с. Октябрьское Красногвардейского района. ФСБ утверждает, что крымские татары имеют отношение к организации "Хизб ут-Тахрир".

В сентябре Киевский районный "суд" Симферополя продлил им содержание под стражей до 13 ноября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, Хизб-ут-Тахрир, Крымские татары, Эскендера Абдулганиева.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Динамо З: события матча
02 Гороскоп на завтра, 23 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Медики рассказали, как правильно закусывать спиртное
04 Эти продукты можно есть на ужин без вреда для фигуры
05 "Выписан добротно": Марчук назвал плюсы нового законопроекта о СБУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ОБСЕ: взрывы на Донбассе участились
ОБСЕ: взрывы на Донбассе участились
Дайджест ключевых новостей в Украине и мире 22 октября
Дайджест ключевых новостей в Украине и мире 22 октября
Матиоса уволили в запас
Матиоса уволили в запас
Рианна показала новую коллекцию под песню Криса Брауна
Рианна показала новую коллекцию под песню Криса Брауна
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь