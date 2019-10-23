Крымский суд не разрешает фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир" встретится с матерью

Новости Украины:Защита Эскендера Абдулганиева намерена обратиться в ЕСПЧ с жалобой на систематический отказ в свидании.

Защита намерена подать жалобу в ЕСПЧ на систематический отказ крымского "суда" в свидании фигуранта красногвардейского группы "дела Хизб ут-Тахрир" Эскендера Абдулганиева с матерью.

Об этом сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов в видео, опубликованном "Крымской солидарностью".

"Суд отказал признать незаконными действия следователя ФСБ Махнева, которые проявились в систематическом отказе в свидании (Эмине Абдулганиевой - ред.) с ее сыном Эскендером Абдулганиевым, который является фигурантом так называемого уголовного дела красногвардейской группы Хизб ут-Тахрир", - сказал Шейхмамбетов.

По его словам, у следствия не было оснований для отказа в свидании матери с ее единственным сыном, которого она не видела больше восьми месяцев.

"Это усугубляется тем, что судебные заседания в отношении так называемого терроризма в Крыму проходят, как правило, в закрытом режиме, то есть, даже в судебном заседании нет возможности матери увидеть своего сына. Тем более, следствие по этому делу уже завершено, и Эмине Абдулганиева в нем никоим образом не фигурирует, поэтому оснований для отказа в свидании у следователя не было", - отметил адвокат.

Он заявил, что в ближайшее время по данному факту будет подана жалоба в Европейский суд по правам человека.

"Такие факты являются свидетельством одного из элементов давления на фигурантов дел в отношении так называемого терроризма. Таким образом, и система правосудия, и следствие оказывают давление на этих людей за то, что они не признают вины, не оговаривают себя или других фигурантов дела. Нами в дальнейшем будет составлена жалоба в ЕСПЧ и в ближайшее время она будет направлено", - заявил Шейхмамбетов.

Эскендер Абдулганиев, Арсен Абхаиров и Рустем Эмирусеинов были задержаны в феврале 2019 года в с. Октябрьское Красногвардейского района. ФСБ утверждает, что крымские татары имеют отношение к организации "Хизб ут-Тахрир".

В сентябре Киевский районный "суд" Симферополя продлил им содержание под стражей до 13 ноября.