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Похищение младенца на Киевщине: полиция обнародовала информацию о злоумышленнице

Похищение младенца на Киевщине: полиция обнародовала информацию о злоумышленнице
21:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины:Похитительница младенца в пгт Коцюбинское находилась в АТО в одном из добровольческих батальонов, где получила контузию.

Женщина, которая сегодня, 23 октября, в пгт Коцюбинское Киевской области похитила ребенка, находилась в АТО в одном из добровольческих батальонов, где получила контузию.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на информацию правоохранителей.

Подозреваемая 1993 года рождения - из Бердичева, училась в колледже на воспитательницу.

По данным полиции, после контузии женщина переехала в Киев, где познакомилась с мужчиной, который в то время был в тюрьме. По словам похитительницы, от него она забеременела, но беременность пришлось прервать. После этого, по мнению самой женщины, она не может иметь детей.

Вместе с тем подозреваемая вступила в группы молодых мам в соцсетях. По мнению правоохранителей, она давно вынашивала свой план.

Сейчас дело рассматривается по статье 146 ч. 2 УК, похитительнице грозит до 5 лет лишения свободы.

Похищение младенца на Киевщине: полиция дала отбой спецоперации

По словам матери младенца, женщина представилась ей волонтеркой, которая хотела помочь их совместной знакомой: "Злоумышленница соврала, что сама имеет детей, и предложила пойти в магазин, а потом в гости к этой общей знакомой".

Женщины были знакомы сутки. "Мы сначала зашли в магазин, а мне надо было зайти на почту. Ребенок к этому времени уснул. Она предложила: давай я постою возле двери почты, чтобы ребенок не проснулся, там же шум", - рассказала мать похищенного младенца.

Тогда "волонтер" и забрала ребенка и скрылась на такси.

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Правоохранителям удалось найти таксиста. Он показал, где высадил молодую женщину. Полицейские пересмотрели камеры и устроили обход в Святошинском районе. В одной из квартир им открыла девушка, в квартире которой был трехмесячный младенец. Женщина сразу начала говорить, что это ее ребенок, и она никому его не отдаст. Поведение женщина было подозрительным, в дальнейшем оказалось, что ребенок в квартире и является похищенным.

После задержания похитительница просила прощения у матери и божилась, что хотела одолжить малыша, а потом вернуть.

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Киевская область, Коцюбинское, Нацполиция.
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