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Оппозиция для Кличко: Такченко создает новую депутатскую группу

Оппозиция для Кличко: Такченко создает новую депутатскую группу
11:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:По словам Александра Ткаченко, новое депутатское объединение будет позиционным, по отношению к нынешней власти Киева.

Депутаты Киевского городского совета Сергей Гусовский и Илья Сагайдак вместе с народным депутатом от "Слуги народа" и претендентом на пост главы КГГА Александром Ткаченко анонсировали создание депутатской группы под названием "Новый Киев".

Об этом депутаты заявили журналистам на брифинге перед зданием КГГА, где должно состояться заседание Киевсовета.

"Мы сегодня анонсируем начало создания депутатской группы, которая будет называться "Новый Киев" и посвятит свою деятельность системной оппозиции той власти, которая до сих пор существует в Киеве", - сказал депутат Киевсовета от "Киевской команды" Гусовский.

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В то же время Гусовский не уточнил, кто войдет в состав этой группы.

"Сейчас мы провозглашаем о начавшейся инициативе создания этой депутатской группы. Я думаю, в начале недели мы уже сможем сказать, кто вошел в ее состав ... Должны объединить всех депутатов, которые не согласны с нынешней властью, и мы верим, что войдут в состав этой группы депутаты из разных фракций, таким образом объединившись в системную оппозицию", - заявил Гусовский.

В свою очередь депутат Киевсовета Сагайдак напомнил, что были обращения к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде с просьбой вмешаться в ситуацию в столице. "Была направлена проверка в КГГА, но мы хотим увидеть ее выводы и реальные действия ... Поэтому мы создаем группу для того, чтобы контролировать деятельность городской власти и выработать план действий по выходу столицы из системного кризиса", - отметил Сагайдак.

В то же время Ткаченко сообщил, что и в парламенте будет создано межфракционное объединение с таким же названием - "Новый Киев".
"Мы как раз для того принимали в первом чтении закон о столице, чтобы запустить механизм обновления города и чтобы на новых выборах город имел реальные полномочия самоуправляющейся столицы. Это хороший пример для нас, депутатов в Верховной Раде, начать создание межфракционного объединения с таким же названием "Новый Киев". Я уже провел беседы со многими депутатами из "Слуги народа" и других фракций, и я думаю, что на следующей неделе о таком межфракционном объединении будет объявлено", - сказал Ткаченко.

Верховная Рада 3 октября приняла в первом чтении законопроект №2143-3 "О городе Киеве - столице Украины".

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Авторами законопроекта является группа народных депутатов от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко, Дмитрий Гурин, Анна Бондарь, Давид Арахамия, Александр Корниенко.

Документом, в частности, предлагается восстановить районные советы в городе Киеве как представительные органы жителей районов Киева. Райсоветы будут создаваться по решению Киевского городского совета, их общий состав составит 20 депутатов.

Предлагается также разделить полномочия и разделить должности Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации.

Документ предусматривает, что Киевскую городскую государственную администрацию возглавляет председатель, который назначается на должность и освобождается от должности Президентом по представлению правительства на срок полномочий Президента.

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Киев, КГГА, Александр Ткаченко, "Слуга народа", Киев горсовет.
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