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"Суд" в Крыму отклонил апелляцию фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир"

"Суд" в Крыму отклонил апелляцию фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир"
14:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:После оккупации Крыма Россией на полуострове участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов.

Подконтрольный Кремлю "Верховный суд" в оккупированном Крыму отклонил апелляцию на арест фигурантов алуштинской группы "Хизб ут-Тахрир".

Как сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" в Facebook, судебное заседание проходило в закрытом режиме.

"После предоставления апелляционных жалоб стороной защиты суд постановил оставить в силе решение суда первой инстанции", - сказано в сообщении.

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Напомним, ночью 10 июня по дороге в Ростов-на-Дону на судебное заседание по одному из "дел "Хизб ут-Тахрир" был задержан Энвер Омеров. После этого в доме его сына Ризы, а также ряда активистов и родственников фигурантов ”дел Хизб ут-Тахрир” провели обыски в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах, в ходе которых задержали еще семерых мужчин.

В Алуштинском районе были задержаны Руслан Месутов, Руслан Нагаев, Эльдар Кантимиров и Ленур Халилов. Позже "суд" избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

После оккупации Крыма Россией на полуострове участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с международной исламской политической организацией "Хизб ут-Тахрир".

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Представители "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и заявляют, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими". Этот запрет Москва распространяет и на территорию Крыма.

В Украине деятельность "Хизб ут-Тахрир" не запрещена.

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Крым, Суд, Хизб-ут-Тахрир.
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