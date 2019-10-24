Экс-чиновников Киевской ОГА подозревают в махинациях с госимуществом

В столице разоблачили четырех бывших чиновников Киевской ОГА, которые из-за махинаций с государственным имуществом нанесли государству ущерб на 230 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Служба безопасности Украины совместно с киевской прокуратурой разоблачила махинации со столичным недвижимым имуществом, из которых получали неправомерную выгоду бывшие чиновники Киевской областной госадминистрации.
"Оперативники СБУ установили, что четыре начальника одного из департаментов ОГА совместно с должностными лицами коммунального предприятия организовали коррупционный механизм обогащения на государственном имуществе", - говорится в сообщении.
"За 1 гривну в год, начиная с 2000 года, чиновники передали коммунальному предприятию в аренду дом в центре Киева площадью почти 2000 квадратных метров", - сообщили в СБУ.
После этого данная недвижимость использовалась для ее сдачи в субаренду третьим лицам по рыночной цене. Прибыль из операции нарушители использовали в собственных целях.
"Инициированные СБУ в рамках уголовного производства, ревизии, проверки и экспертизы документации показали злоупотребления чиновников и подтвердили убытки государства в размере более 232 миллионов гривен", - информирует пресс-служба.
В ходе обысков силовики изъяли документацию, удостоверяющую противоправные действия фигурантов.
По материалам Службы безопасности Украины, действующее руководство Киевской облгосадминистрации начало процедуру аннулирования договора аренды.
Сейчас четырем бывшим управляющим департамента ОГА объявлено о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Операция проводилась совместно с прокуратурой города Киева. Продолжается досудебное следствие.