Родители отказались от прививки: в Киеве с дифтерией госпитализировали школьника

Новости Украины:В Киеве подтвердили случай дифтерии у 9-летнего мальчика.

В Киеве зарегистрирован подтвержденный случай заболевания дифтерией у школьника.

Об этом в Facebook сообщил 24 октября Центр общественного здоровья.

"Ребенок не привит от болезни из-за отказа родителей. Сейчас больной ребенок госпитализирован. Диагноз дифтерия установлен 24 октября на основании бактериологических данных. Для введения сыворотки нет показаний", - говорится в заметке.

Отмечается, что у больного был контакт с 45-ю людьми, из них - с 36 детьми, осмотр которых запланирован на 25 октября. По месту жительства и учебы организуется дезинфекция.

Центр общественного здоровья Украины напомнил, что страна обеспечена дозами вакцины от дифтерии в достаточном количестве во всех регионах. Для взрослых предусмотрена ревакцинация каждые 10 лет с 16-летнего возраста. Дети и взрослые для защиты от заболевания должны прививаться в соответствии с действующим календарем прививок. Вакцина является бесплатной, а вакцинироваться можно у семейного врача.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 24 октября диагноз "дифтерия" был установлен четырем студентам Ужгородского национального университета. Остальные 11 студентов госпитализированы как носители. В городе проводится массовая кампания по вакцинации населения.

Противоэпидемическая комиссия приняла решение направить невакцинированных студентов УжНУ в пунктах прививок, а также обязать преподавателей университета сделать прививку от дифтерии.