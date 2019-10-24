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Минздрав направляет в Закарпатье 20 вакцин против дифтерии

Минздрав направляет в Закарпатье 20 вакцин против дифтерии
15:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Обеспечить проведение вакцинации контактных студентов и всех студентов, которые не имеют прививки, поручено департаменту здравоохранения Закарпатской ОГА.

Закарпатью перераспределят 20 доз противодифтерийной сыворотки из других регионов Украины и позволят внепланово вакцинировать студентов-иностранцев.

Об этом сегодня во время заседания городской противоэпидемической комиссии в Ужгородском городском совете сообщил присутствующий на ней руководитель отдела эпиднадзора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Роман Родина.

Он сообщил, что имеет проект решения оперативного штаба Минздрава Украины по реагированию на создавшуюся в Ужгороде ситуацию. Согласно этому документу, принято решение разрешить департаменту здравоохранения Закарпатской областной государственной администрации использовать имеющиеся в области вакцины для прививок против дифтерии для контактных лиц, в том числе студентов-иностранцев, обучающихся в Ужгороде.

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Обеспечить проведение вакцинации контактных студентов и всех студентов, которые не имеют прививки, поручено департаменту здравоохранения Закарпатской ОГА.

Также, по словам Родины, отдельным пунктом решения предусмотрено обеспечить перераспределение противодифтерийных сывороток в количестве до 20 флаконов из других регионов в Закарпатье, однако, из каких именно областей будут поставлять сыворотки, не уточняется.

Напомним, у студента 5-го курса медицинского факультета Ужгородского национального университета диагностировали дифтерию. 17 октября он был госпитализирован. Было обследовано 121 студента и двух человек, контактировавших с больным. У 44 человек взяты материалы для лабораторного исследования.

22 октября вечером в областную инфекционную больницу Закарпатья были госпитализированы еще двое пациентов с диагнозом "дифтерия миндалин, легкое развитие".

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23 октября дополнительно у 12 человек лабораторно определили палочку дифтерии, их всех также госпитализировали. В течение 23 октября были использованы все 8 имеющихся в Закарпатской области доз противодифтерийной сыворотки. Сейчас закарпатские инфекционисты обратились в Минздрав Украины с просьбой перераспределить имеющиеся в других областях сыворотки и предоставить их Закарпатью.

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Минздрав, Ужгород, Дифтерия, Закарпатская область, Роман Родина.
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