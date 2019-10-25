ОБСЕ обнаружила более сотни единиц тяжелой военной техники в ОРЛО

Новости Украины:Наблюдатели выявили в ОРЛО более сотни бронемашин и танков.

СММ ОБСЕ зафиксировала в неподконтрольных районах Луганщины больше сотни единиц тяжелой военной техники и почти 40 единиц артиллерийского и минометного вооружения.

Об этом сообщает ежедневный отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине за 24 октября, передает корреспондент Укринформа.

Согласно отчету, на "учебном полигоне" близ н. п. Бугаевка (неподконтрольный правительству, 37 км к юго-западу от оккупированного Луганска) 19 октября было обнаружено 23 танка (Т-64 - 13 единиц, Т-72 - 10) и 80 боевых бронированных машин.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали 4 буксируемых миномета (неустановленного типа, 120 мм), 4 зенитных ракетных комплекса (9К35 "Стрела-10"), 16 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм), а также 6 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм).