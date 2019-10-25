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Боевые действия на Донбассе не утихают: противник использовал БМП и гранатометы

Боевые действия на Донбассе не утихают: противник использовал БМП и гранатометы
08:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Один боец ВСУ получил ранения в результате 25 обстрелов на Донбассе за минувшие сутки.

За минувшие сутки боевики 25 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате чего получил ранения украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Вчера, 24 октября, в результате обстрелов, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил", – говорится в сводке, обнародованной в пятницу утром на странице штаба в Фейсбук.

За минувшие сутки боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 15 обстрелов: пять раз вблизи Марьинки - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды неподалеку Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов, СПГ и автоматических гранатометов; два раза неподалеку Богдановки по направлению Петровского (в пределах участка разведения) - из стрелкового оружия и РПГ; у Верхнеторецкого - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе Славного - из крупнокалиберных пулеметов и СПГ; дважды вблизи Авдеевки - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; два раза неподалеку Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 10 обстрелов: 5 раз у Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно; неподалеку Зайцево - из стрелкового оружия; дважды вблизи Луганского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов; у Троицкого - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Крымского - из крупнокалиберных пулеметов, РПГ и автоматических гранатометов.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли", – отметили в штабе ООС.

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Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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