В метро Киева в час "пик" на рельсы упал человек

Новости Украины:Движение на "синей" линии киевского метро приостанавливалось, от чего образовалось большое скопление пассажиров.

Движение поездов на Оболонско-Теремковской (М2, "синей") линии Киевского метрополитена приостанавливалось на непродолжительное время.

Как передает корреспондент, поезда стояли без движения на станциях. По громкой связи оглашалось, что движение на линии приостановлено на 5-6 минут в связи с падением человека на рельсы.

На станциях в преддверии часа "пик" образовалось скопление пассажиров.

Спустя объявленный промежуток времени, около 17:43 движение было возобновлено.

Напомним, в Киеве с 1 ноября прекратят продажу бумажных билетов в наземном транспорте, в метрополитене - жетонов и зеленых бесконтактных карточек.