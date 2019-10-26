Прокуратура ищет связь между стрельбой в Харькове и убийством Вороненкова

Новости Украины:Киевская прокуратура не исключает, что стрельба в Харькове и убийство Дениса Вороненкова связаны.

Прокуратура Киева не исключает связи между сегодняшней стрельбой в Харькове и убийством бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в 2017 году.

Об этом сказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, сообщает hromadske.

По её словам, в настоящее время прокуратура не может подтвердить связь между стрельбой в Харькове и убийством Вороненкова из-за того, что прошло мало времени с момента происшествия 25 октября.

"Мы будем сотрудничать с правоохранительными органами Харькова, которые будут расследовать сегодняшнее порисшествие и проверять информацию о возможной связи этих событий с нашим расследованием", - сказала Максимец.

В то же время она заявила, что ранее следствие не установило причастность нападавшего, который устроил стрельбу в Харькове, к убийству экс-депутата Госдумы РФ.

"Этот мужчина задерживался одновременно с ещё одним подозреваемым, который сейчас находится на скамье подсудимых по обвинению в причастности к убийству Дениса Вороненкова. Мы можем предполагать, что он владел информацией об организации убийства, поскольку с подозреваемым имел родственные связи, хотя и косвенные. Как я понимаю, он гражданский муж родной сестры подозреваемого", - добавила пресс-секретарь.

Напоминаем, полиция установила личность мужчины,который устроил стрельбу в Харькове возле супермаркета на ул.Клочковской, а затем, преследуемый работниками правохранительных органов, подорвал себя гранатой. Это ранее судимый житель ныне оккупированной Горловки на Донетчине.

По словам начальника ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко, следствие рассматривает версию, что злоумышленник умышленно покончил жизнь самоубийством.

Сегодня около 12:05 на улице Клочковской в Харькове произошла перестрелка: два харьковчанина вышли из супермаркета и направились к своему автомобилю. Там их ждал злоумышленник, который открыл огонь. Мужчины тоже были вооружены, поэтому завязалась перестрелка.

В результате происшествия один из потерпевших умер в карете скорой, другой сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Проект "Решетка" со ссылкой на адвоката Святослава Пархоменко информирует, что погибший - Владимир Борох, один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Вороненкова застрелили в Киеве 23 марта 2017 года.