В Хмельницком отопительный сезон начнется с 28 октября

Новости Украины:ЖКХ Хмельницкого обещает начало отопительного сезона в городе уже 25 октября.

В Хмельницком отопительный сезон стартует с 28 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение 25 октября подписал городской голова Александр Симчишин.

«Управлению жилищно-коммунального хозяйства, городскому коммунальному предприятию «Хмельницктеплокоммунэнерго» и коммунальному предприятию «Юго-западные теплосети» провести поэтапное включение отопления жилых домов города и всех других потребителей с 28 октября, обеспечить круглосуточно работу обслуживающего персонала на период включения котельных и тепловых сетей», - говорится в документе.

Кроме этого, через социальные сети мэр сообщил, что в текущем году потрачено 40 млн грн на модернизацию крупных коммунальных предприятий.