В Черниговской области зафиксирована вспышка гепатита

Новости Украины:В конце недели в черниговской школе №7 зафиксирована вспышка вирусного гепатита А, госпитализированы 12 учеников и одна сотрудница пищеблока.

Сотрудники Черниговского отдела полиции проводят досудебное расследование обстоятельств вспышки вирусного гепатита в школе №7, где в конце недели были госпитализированы 12 детей и одна сотрудница пищеблока.

Как сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Такое правонарушение наказывается штрафами, арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, лондонская лаборатория взяла на обследование штамм дифтерии, которым заразились студенты Ужгородского национального университета, которые приехали на учебу из Индии.