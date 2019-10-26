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В Черниговской области зафиксирована вспышка гепатита

В Черниговской области зафиксирована вспышка гепатита
21:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:pixabay.com

Новости Украины:В конце недели в черниговской школе №7 зафиксирована вспышка вирусного гепатита А, госпитализированы 12 учеников и одна сотрудница пищеблока.

Сотрудники Черниговского отдела полиции проводят досудебное расследование обстоятельств вспышки вирусного гепатита в школе №7, где в конце недели были госпитализированы 12 детей и одна сотрудница пищеблока.

Как сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Такое правонарушение наказывается штрафами, арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.

Прививка от дифтерии: стоит ли делать ее и какие последствия

Напомним, лондонская лаборатория взяла на обследование штамм дифтерии, которым заразились студенты Ужгородского национального университета, которые приехали на учебу из Индии.

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Черниговская область, Чернигов, УК Украины, Гепатит, Нацполиция.
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