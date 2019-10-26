Вспышку дифтерии в Ужгороде будут изучать в Лондоне

Лондонская лаборатория взяла на обследование штамм дифтерии, которым заразились студенты Ужгородского национального университета, которые приехали на учебу из Индии.
Об этом Громадському сообщил врач-инфекционист Виктор Петров.
После проведенных исследований медики смогут определить происхождение штамма.
Мы будем иметь его генеалогию и мы тогда получим ответы на вопросы является ли этот штамм завезенным ли он наш, или он может есть каким-то таким типированным. Мы тогда будем иметь полную информацию", — отметил врач.
В то же время Петров отметил, что студенты могли инфицироваться именно в Украине.
"Мы должны понимать, что те студенты-медики, которые заразились, скорее всего они в результате дезадаптивных ситуаций, когда иммунитет их не справился, например, с этой бактерией, вполне вероятно могли инфицироваться в Украине, потому что у нас процент непривитых более 50 среди взрослого населения", — подчеркнул инфекционист.
Напомним, недавно в Ужгороде возникла вспышка дифтерии — заболели 15 студентов Ужгородского национального университета, которые приехали на учебу из Индии.
Кроме того, случай дифтерии зафиксировали в Киеве — заболел один из учеников лицея №303, который не имел прививки из-за отказа родителей.