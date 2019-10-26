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Вспышку дифтерии в Ужгороде будут изучать в Лондоне

Вспышку дифтерии в Ужгороде будут изучать в Лондоне
08:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:Штамп неизвестного происхождения в Ужгородском национальном университете будет изучен экспертами в Великобритании.

Лондонская лаборатория взяла на обследование штамм дифтерии, которым заразились студенты Ужгородского национального университета, которые приехали на учебу из Индии.

Об этом Громадському сообщил врач-инфекционист Виктор Петров.

После проведенных исследований медики смогут определить происхождение штамма.

Мы будем иметь его генеалогию и мы тогда получим ответы на вопросы является ли этот штамм завезенным ли он наш, или он может есть каким-то таким типированным. Мы тогда будем иметь полную информацию", — отметил врач.

В то же время Петров отметил, что студенты могли инфицироваться именно в Украине.

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"Мы должны понимать, что те студенты-медики, которые заразились, скорее всего они в результате дезадаптивных ситуаций, когда иммунитет их не справился, например, с этой бактерией, вполне вероятно могли инфицироваться в Украине, потому что у нас процент непривитых более 50 среди взрослого населения", — подчеркнул инфекционист.

Напомним, недавно в Ужгороде возникла вспышка дифтерии — заболели 15 студентов Ужгородского национального университета, которые приехали на учебу из Индии.

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Кроме того, случай дифтерии зафиксировали в Киеве — заболел один из учеников лицея №303, который не имел прививки из-за отказа родителей.

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Великобритания, Лондон, Ужгород, Дифтерия, Вирус, Штамп вируса, Ужгородский национальный университет.
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