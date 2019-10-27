У фигуранта дела "Веджие Кашка" диагностировали онкологию

Новости Украины:По словам адвоката, Чапух жаловался, что пребывание под домашним арестом в съемной квартире не лучшим образом влияет на его здоровье.

У фигуранта крымского дела "Веджие Кашка" Асана Чапуха диагностировано онкологическое заболевание.

Об этом рассказал адвокат Айдер Азаматов.

Согласно его информации, Асан Чапух до сих пор находится в съемной квартире, где ему вынесена мера пресечения - домашний арест.

"К сожалению, наши попытки изменить ему адрес пребывания не увенчались успехом. За время пребывания в СИЗО и под домашним арестом у моего подзащитного кардинально ухудшилось состояние здоровья. Он неоднократно ложился в больницу, проходил обследование и лечение и, как мне он сам сообщил, у него диагностирован рак, онкологическое заболевание. Он уже прошел три курса химиотерапии и проходит сейчас. Впереди еще столько же", - рассказал адвокат.

По его словам, ранее

23 ноября 2017 года в Симферополе российские силовики задержали группу крымских татар - Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи.

Их подозревали в вымогательстве денег у гражданина Турции Юсуфа Айтана.

Активист крымскотатарского национального движения Нариман Джелял утверждает, что гражданин Турции, из-за которого задержали группу активистов, украл деньги семьи Веджие Кашка.

17 апреля российский Киевский районный суд Симферополя вынес приговор фигурантам «дела Веджие Кашка», обвиняемым в вымогательстве. Руслана Трубача, Бекира Дегерменджи и Казима Аметова приговорили к трем годам условно, с испытательным сроком 3 года. Асану Чапуху суд назначил наказание в виде 3,5 года условно, с испытательным сроком три года.