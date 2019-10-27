СМИ: внедорожник главы Чернигова попал в ДТП

Новости Украины:На въезде в Чернигов в ДТП попал элитный внедорожник, который якобы принадлежит городскому голове.

На въезде в Чернигов сегодня в ДТП попал элитный внедорожник Mercedes-Benz G класса, так называемый "кубик", который якобы принадлежит городскому голове Владиславу Атрошенко.

Как сообщили в сообществе "ЧернігівPlusЧернігівщина", водитель внедорожника въехал в металлическое ограждение. Очевидцы разместили фото ДТП и отметили, что автомобиль имеет отношение к городскому голове Чернигова. В то же время в декларации Атрошенко это транспортное средство не указано.

Сам городской голова лично прокомментировал ситуацию на своей странице в сети Facebook.

"Из телефонного звонка знакомого я узнал о ДТП у подножия Екатерининской церкви. Чтобы упростить работу журналистам и Facebook-сообществу хочу сообщить, что автомобиль, принадлежащий юридическому лицу, в котором я являюсь одним из учредителей, попал сегодня в ДТП", - отметил Атрошенко.

По его информации, за рулем находился молодой водитель, который, очевидно, не справился с управлением. По данным патрульной полиции, водитель был трезв.

В этом происшествии никто не пострадал, кроме автомобиля и алюминиевого ограждения.

"Управлением ЖКХ будет составлен акт относительно ущерба, после чего средства на восстановление ограждения будут полностью компенсированы городу", - пообещал Атрошенко.