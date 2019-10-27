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Ультиматум фашистской "ДНР": в сети появилось видео подрыва вышки в Донецке

Ультиматум фашистской "ДНР": в сети появилось видео подрыва вышки в Донецке
22:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Скриншот

Новости Украины:Появилось видео подрыва вышки сотовой связи в Донецке.

В сети появилось видео подрыва в оккупированном Донецке вышки мобильного оператора "Феникс".

Соответствующее видео взрыва обнародовано на Youtube.

После взрыва автор видео показал лист бумаги с ультиматумом.

Он объяснил, что целью подрыва является привлечение внимания жителей неподконтрольных территорий к проблеме пыток в незаконных тюрьмах так называемой "ДНР".

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"Это сделано с целью привлечь внимание к бесчеловечным пыткам в подвалах МГБ. Жестокое обращение и привязывание к конечностям проводов с током в "народных" республиках стали нормой. Народ Донбасса должен выйти на акцию протеста против пыток, или фашистская республика останется без связи", - говорится в ультиматуме.

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Донецк, Взрыв, ОРДО.
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