Гепатит в Украине: в больницах находятся 15 школьников

Новости Украины:Число пострадавших в результате заболевания вирусным гепатитом в Чернигове выросло до 15.

Состоянием на утро понедельника, в медучреждении г.Чернигова с подозрением на гепатит "А" находится 15 школьников, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 28 октября в лечебном учреждении с подозрением на гепатит "А" находится на лечении 15 учеников СОШ №7 г.Чернигов", – сказано в сообщении на сайте ведомства в понедельник утром.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших в результате заболевания. Кроме того, полиция открыла уголовное производство по этому факту.

Производство открыто по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в этом году зафиксировано 626 отравлений детей из-за питания в школах и садах. Он провел по этому вопросу селекторное совещание.