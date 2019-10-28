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В Киеве маршрутка с пассажирами столкнулась с легковушкой: фото и видео

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В Киеве маршрутка с пассажирами столкнулась с легковушкой: фото и видео
09:37 Сегодня Телеграф Информатор Фото: Информатор

Новости Украины:В Киеве на Русановке маршрутка "Богдан" с пассажирами в салоне протаранила легковушку и отбросила ее на тротуар.

В Киеве на пересечении Русановской набережной и улицы Энтузиастов столкнулись маршрутный автобус "Богдан" и легковой автомобиль Daewoo Matiz. Об этом сообщает Информатор.

Отмечается, что авария произошла вечером 27 октября. По словам водителя автобуса, он ехал в сторону станции метро "Левобережная". В левом ряду стоял мусоровоз, из-за которого водитель Matiz не видел маршрутку и начал поворачивать. В результате автобус протаранил легковушку, ударив ее в правую сторону машины, где не было пассажиров. Matiz развернуло и забросило на тротуар. Водителя госпитализировали с травмой головы.

Пассажиры автобуса от медицинской помощи отказались.

Как ранее сообщалось, в Киеве столкнулись два такси с пассажирами, в результате чего пострадали четыре человека.

Напоминаем, в Киеве 26 октября произошло 95 дорожно-транспортных происшествий, 29 из которых произошли ночью. Кроме того, за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

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Киев, ДТП, Авария, Происшествие, Русановка.
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