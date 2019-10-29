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Руководитель украинской стороны СЦКК пояснил цель разведения сил в Золотом

Руководитель украинской стороны СЦКК пояснил цель разведения сил в Золотом
18:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Разведение на участке в Золотом необходимо для создания безопасной зоны и открытия КПВВ.

Целью разведения сил и средств от линии столкновения в Золотом Луганской области является создание безопасной зоны, в том числе, для открытия КПВВ в данном населенном пункте, сообщил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) Александр Борщевский.

"Основной целью отведения является создание безопасной зоны 1 км на 1 км именно в этом участке с целью обеспечения безопасности людей в случае открытия, а мы думаем, что это произойдет, КПВВ "Золотое". Такая же цель была и в Станице Луганской", - сказал он на брифинге во вторник в Краматорске.

Борщевский пояснил, что при отведении на безопасное расстояние количество обстрелов сокращается.

"Идея проста – чтобы военнослужащие, которые там находятся, физически не видели друг друга. Ранее они были на расстоянии друг от друга 500-600 м", - добавил он.

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Как сообщалось, в 12.00 вторника зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 (поселок в составе г.Золотое) начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) сил и средств. Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик подтвердил начало разведения.

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При этом, одним из обязательных условий для разведения сил и средств на Донбассе было соблюдение режима тишины в течение 7 дней. В то же время, по данным утренней сводки штаба операции Объединенных сил за 27 октября, еще 26 октября были обстрелы боевиков "неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".

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Золотое, СЦКК, Разведение сил, Александр Борщевский.
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