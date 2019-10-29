Скачать
Вторник, 29.10.2019
Зеленский о разведении сил: Никто не гонится за Нормандским форматом прямо завтра
Зеленский о разведении сил: Никто не гонится за Нормандским форматом прямо завтра
Зеленский приветствовал принятие Радой закона о добровольцах
Зеленский приветствовал принятие закона о добровольцах
Сборная Украины останется без болельщиков на матче с Сербией
Сборная Украины останется без болельщиков на матче с Сербией
Ученые исследовали токсин аэролизин и превратили его в биосенсор
Ученые исследовали токсин аэролизин и превратили его в биосенсор

День в ООС: на Донбассе все еще стреляют

День в ООС: на Донбассе все еще стреляют
20:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи за пределами участков разведения, пострадавших нет.

Незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток 29 октября, при этом под обстрелы не попали участки разведения сил и средств у г.Золотое Луганской области и с.Петровское Донецкой области, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"В течение текущих суток потери вследствие вражеских обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксированы", - говорится в тексте сводки.

Боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

ВСУ готовы ответить на провокации: командующий ООС прокомментировал разведение сил

Два обстрела пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (с.Богдановка Волновахского района и г.Красногоровка Донецкой области), три обстрела – на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север" (район с.Крымское Новоайдарского района Луганской области и дважды – район пгт Луганское Бахмутского района Донецкой области).

В штабе ООС также напомнили, что 29 октября в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 (поселок в пределах г.Золотое) Луганской области.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полезен ли плавленый сыр: ответ диетологов
02 Маникюр осень 2019: нежные идеи дизайна на форму "балерина" (Фото)
03 Выпадение волос: как избежать этой проблемы
04 Прогноз погоды на вторник: на Украину наступает холод с туманами и дождями
05 Кофе по утрам: удовольствие или опасность
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вспышка дифтерии: Зеленского призывают созвать СНБО
Вспышка дифтерии: Зеленского призывают созвать СНБО
Дело Маркива: Аваков поговорил с послом Италии
Дело Маркива: Аваков поговорил с послом Италии
&quot;Закрытые пляжи&quot; отныне вне закона
"Закрытые пляжи" отныне вне закона
Супермен стал папой: телеканал CW разрабатывает новый сериал о супергерое
Супермен стал папой: телеканал CW разрабатывает новый сериал о супергерое
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь