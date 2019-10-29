День в ООС: на Донбассе все еще стреляют

Новости Украины:Боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи за пределами участков разведения, пострадавших нет.

Незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток 29 октября, при этом под обстрелы не попали участки разведения сил и средств у г.Золотое Луганской области и с.Петровское Донецкой области, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"В течение текущих суток потери вследствие вражеских обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксированы", - говорится в тексте сводки.

Боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два обстрела пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (с.Богдановка Волновахского района и г.Красногоровка Донецкой области), три обстрела – на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север" (район с.Крымское Новоайдарского района Луганской области и дважды – район пгт Луганское Бахмутского района Донецкой области).

В штабе ООС также напомнили, что 29 октября в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 (поселок в пределах г.Золотое) Луганской области.