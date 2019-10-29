ВСУ готовы ответить на провокации: командующий ООС прокомментировал разведение сил

Новости Украины:ВСУ в случае провокаций противника на участке разведения в Золотом готовы обеспечить защиту населению.

Командующий операцией объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко, комментируя ситуацию с обеспечением правопорядка на участке разведения сил и средств в районе н.п.Золотое Луганской области, заявил, что в случае провокационных действий противника украинские военные готовы предоставить защиту гражданскому населению.

"Вооруженные силы Украины готовы в случае каких-либо провокационных действий противника предоставить защиту гражданским людям", - сказал он на брифинге в Краматорске во вторник.

Кравченко подчеркнул, что на этой территории "будут работать социальные службы, местные органы власти и военно-гражданские администрации".

Он заверил, что в процессе разведения сил и средств и по его окончании представители Национальной гвардии и Государственной пограничной службы обеспечивают защиту гражданского населения и правопорядок.